أبوظبي في 28 يوليو /وام/ يشارك المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بـ 114 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للجوجيتسو، وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، والمقرر إقامتهما في مبادلة أرينا بأبوظبي، من 1 إلى 9 أغسطس المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتقام البطولة على مدار 9 أيام، بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار والأساتذة، بينما تدشن كأس العالم تحت 14 عاماً المنافسات في الأول من أغسطس.

وتضم قائمة المنتخب 21 لاعباً ولاعبة تحت 14 عاماً، و28 تحت 16 عاماً، و23 تحت 18 عاماً، و20 تحت 21 عاماً، و22 في فئة الكبار، حيث يخوض الاستحقاق العالمي بمعنويات مرتفعة، بعد حصد 55 ميدالية في البطولة الآسيوية الأخيرة بمدينة ألماتي في كازاخستان ضمن فئات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية، إلى جانب نجاحه في الاحتفاظ بلقب فئة الكبار.

وتعكس المشاركة الواسعة نجاح استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في بناء قاعدة متكاملة من اللاعبين وتطوير المواهب في مختلف المراحل العمرية، وسط تطلعات لإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالي وتسجيل إنجاز تاريخي جديد.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة بعد مسيرة استثنائية بسط خلالها هيمنته على الساحة العالمية على مدى 6 أعوام متتالية، آخرها تصدر الترتيب العام في نسخة عام 2025، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، محققا 10 ميداليات، بواقع 6 ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين، ليتوج بطلاً للعالم للمرة السادسة على التوالي.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، إن استضافة البطولة مجدداً تؤكد المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للرياضة، ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة، والتزام دولة الإمارات طويل الأمد بتطوير رياضة الجوجيتسو، والاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية واستضافة أهم البطولات الدولية.

وأضاف أن مشاركة 114 لاعباً ولاعبة تجسد عمق منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، وقوة المسار الذي عملوا على بنائه لمختلف الفئات العمرية، ونتيجة سنوات من الاستثمار في اكتشاف المواهب وتطويرها، وتوفير الفرص التي تمكن اللاعبين في مختلف المراحل من المنافسة على أعلى المستويات.

وأوضح أن الفوز بلقب العالم ست مرات متتالية مصدر فخر لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية، إذ أن كل بطولة تضعنا أمام تحد جديد، كما أن منتخبنا الوطني يخوض هذه النسخة بروح العزيمة والانضباط والطموح التي قادت إلى الإنجازات السابقة، بالثقة الكبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم أداء يليق بمكانة دولة الإمارات، بالدعم الكبير الذي تمنحه لهم المنافسة على أرض الوطن وبين جماهيرهم.

وقال آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني، إن البطولة الآسيوية أكدت مؤشرات مهمة حول جاهزية كل لاعب قبل بطولة العالم، حيث تم التركيز بعد العودة على أدق التفاصيل الفنية، وتطوير القدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، وضمان وصول جميع أعضاء المنتخب إلى المنافسات في أفضل حالاتهم.

ونوه إلى أن مشاركة اللاعبين ضمن 4 فئات رئيسية تستدعي إعداداً يتناسب مع الخصائص الفنية والبدنية لكل فئة، بالإضافة إلى أن بطولة العالم تجمع دائماً نخبة المنافسين، وهو ما دفعهم لتصميم برامج التحضير بما يضمن جاهزية كل لاعب لتقديم أفضل مستوى ممكن خلال النزالات.

وقال مهدي العولقي، لاعب المنتخب المشارك في منافسات وزن 77 كجم لفئة الكبار، إن هذه المشاركة مهمة لأنها تقام في أبوظبي أمام عائلاتهم وجماهيرهم، ما يمنحهم دافعاً مضاعفاً لتقديم أفضل ما لديهم من أداء للمنافسة، موضحا أن الإنجازات السابقة لا تضمن النجاح، لأن أي بطولة تبدأ من الصفر وكل نزال يتطلب جهداً وتركيزاً كاملين، ونثق بالعمل الذي أنجزناه، وهدفنا الاحتفاظ باللقب العالمي ورفع علم الإمارات عالياً.