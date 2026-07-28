أبوظبي في 28 يوليو / وام / ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية، 1.1% خلال مايو الماضي ليتجاوز 5.633 تريليون درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 5.57 تريليون درهم نهاية أبريل السابق، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2026 الصادر اليوم عن المصرف المركزي.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 12.3 مليار درهم، أو ما نسبته 0.5%، ليصل إلى نحو 2.733 تريليون درهم بنهاية مايو، مقارنة مع نحو 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل.

وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 13.8 مليار درهم، في حين كان للائتمان الأجنبي تأثير سلبي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليستقر عند 562.5 مليار درهم.

وساهمت جميع القطاعات الرئيسية في الائتمان المحلي بشكل إيجابي في هذا النمو.

وكان المحرك الرئيسي لنمو الائتمان المحلي زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما زيادة الائتمان الممنوح لكل من الشركات والأفراد، إذ ارتفع بنحو 4.6 مليار درهم لكل منهما، وساهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي الإجمالي.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليار درهم، أو ما نسبته 1%، مساهماً بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

وفي جانب الودائع، بلغت ودائع البنوك 3.463 تريليون درهم بنهاية مايو.

وفي ما يتعلق بالمجاميع النقدية، فقد بلغ عرض النقد "ن1" نحو 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 167.6 مليار درهم، واستقرت الودائع النقدية عند 885.9 مليار درهم.

واستقر عرض النقد "ن2" عند نحو 2.854 تريليون درهم بنهاية مايو.

وضمن الودائع شبه النقدية، ارتفعت الودائع بالدرهم إلى 1.135 تريليون درهم، ما أسهم إيجابياً في التغير الشهري لعرض النقد "ن2".

وبلغ عرض النقد "ن3" 0.4% نحو 3.393 تريليون درهم بنهاية مايو، وارتفعت ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم، بما شكل مساهمة إيجابية في التغير الشهري لعرض النقد "ن3".

وبلغت القاعدة النقدية 848.5 مليار درهم في نهاية مايو، وسجلت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم.

وأظهرت بيانات العمليات المصرفية ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم بنهاية مايو، أي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع نحو 6.903 تريليون درهم للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 4.6 تريليون درهم للتحويلات التي أجراها المتعاملون.

وخلال مايو بلغت قيمة التحويلات نحو 2.118 تريليون درهم، موزعة بنحو 1.199 تريليون درهم لتحويلات البنوك، ونحو 919.1 مليار درهم لتحويلات المتعاملين.

من جهة أخرى، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أن رصيد الذهب لدى المصرف المركزي وصل إلى 39.937 مليار درهم نهاية مايو الماضي.