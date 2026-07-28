"خيرية الشارقة" تفرج كربة 325 نزيلا خلال النصف الأول

الشارقة في 28 يوليو / وام / أسهمت جمعية الشارقة الخيرية في تفريج كربة 325 غارما ومتعثرا خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، وذلك ضمن جهودها الإنسانية الهادفة إلى إعادة الاستقرار للأسر المتعثرة في إطار مشروع "تفريج الكربة" الذي تنفذه الجمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال محمد سليم المنعي، مدير إدارة المساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن "تفريج الكربة" يجسد أحد أبرز أوجه التكافل المجتمعي لما يحققه من أثر مباشر في إعادة الاستقرار إلى حياة المستفيدين وأسرهم، مؤكداً أن الجمعية تحرص على دراسة الحالات وفق ضوابط ومعايير دقيقة بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين.