طيران الإمارات تطلق "Crypto.com Pay" لتعزيز خيارات الدفع الرقمي لعملائها

دبي في 28 يوليو / وام / أطلقت طيران الإمارات رسميا خدمة "Crypto.com Pay"، لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً للشراكة التي أُعلن عنها بين الجانبين في يوليو 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج هذه الخدمة ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بطيران الإمارات.

ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم، أصبح بإمكان العملاء الذين يمتلكون حساباً لدى "Crypto.com" اختيار هذه الخدمة كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، وتتوفر الخدمة حالياً للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة للحجوزات المسعّرة والمسوية بالدرهم الإماراتي، حيث تتم معالجة المدفوعات وفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في الدولة.

ويتم تشغيل هذا التكامل من خلال الكيان التابع لـ "Crypto.com" في دبي، والذي يُعد أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية يحصل على ترخيص منشآت القيم المخزنة (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ليعمل بذلك ضمن الإطار التنظيمي الخاص بهذا الترخيص.

ويدعم هذا الإطلاق استراتيجية دبي اللانقدية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف تحويل 90% من إجمالي المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026.

وأكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن إطلاق هذه الخدمة يجسّد التزام طيران الإمارات بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين.

وأوضح أن العملاء اليوم، ولا سيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة.

وأضاف كاظم أن انتقال الشراكة من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي خلال عام يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين، ويجسّد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة العملاء، وتدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.

من جانبه، صرح إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في "Crypto.com"، بأن التعاون مع طيران الإمارات يمثل محطة مهمة للشركة ولخدمة الدفع الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار.

وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام للمنطقة في "Crypto.com"، إن هذا الإطلاق يمثل محطة تاريخية للجانبين، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم.

وفي ما يخص آلية الدفع، ستظهر "Crypto.com Pay" كأحد خيارات الدفع عند وصول العملاء إلى هذه المرحلة أثناء حجز رحلاتهم، وعند الحجز من خلال تطبيق طيران الإمارات، يتم تحويل العميل إلى تطبيق "Crypto.com" لإتمام عملية الدفع من محفظته الرقمية، ثم يُعاد تلقائياً إلى تطبيق الناقلة لاستلام تأكيد الحجز والتذكرة الإلكترونية.

أما عند الحجز عبر أجهزة الكمبيوتر، فيختار العميل خدمة "Crypto.com Pay" عند الدفع، ثم يقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على صفحة الحجز باستخدام تطبيق "Crypto.com" والموافقة على الدفع، وبعد إتمام العملية يتم إصدار تأكيد الحجز والتذكرة الإلكترونية مباشرة.