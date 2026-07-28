"صيفنا سعادة 2026" في عجمان ينفذ 119 برنامجًا في أسبوعه الثاني

عجمان في 28 يوليو /وام/ اختتم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026" فعاليات أسبوعه الثاني، بنتائج تجاوزت المستهدفات المقررة، وسط مشاركة واسعة من الطلبة والنشء والشباب وأفراد المجتمع، وتنوع كبير في البرامج الثقافية، العلمية، والرياضية، والمجتمعية، والتطوعية.

وشهد الأسبوع الثاني تنفيذ 119 برنامجاً ونشاطاً، استفاد منها 3597 مشاركاً، مقابل 2970 مستفيداً مستهدفاً، لتبلغ نسبة تحقيق الهدف الإجمالي للبرامج 121.1%، بما يعكس حجم الإقبال والتفاعل مع الفعاليات التي تنظمها المراكز والجهات المشاركة.

وبلغ إجمالي المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج 8862 مشاركاً، توزعوا على المراكز الصيفية والبرامج الحكومية والخاصة والمجتمعية والتطوعية والرياضية والمسابقات الترفيهية، في مؤشر على تنوع الخيارات المتاحة وقدرتها على استقطاب الفئات والاهتمامات المختلفة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع أنشطة متخصصة في المراكز الصيفية للبنين والفتيات، حيث قدم المركز الصيفي للبنين أربعة برامج شملت السباحة والنشاط الرياضي والتايكواندو والتأهيل للخدمة الوطنية، واستفاد منها 470 مشاركاً، فيما سجل النشاط الرياضي أعلى مشاركة بواقع 240 مستفيداً.

وجرى، في المركز الصيفي للفتيات، تقديم 58 برنامجاً وورشة تخصصية، وسُجلت 926 مشاركة تراكمية خلال أربعة أيام، بمتوسط حضور يومي بلغ 232 مشاركة، فيما وصلت نسبة الرضا العام عن البرامج إلى 93%، إلى جانب تقديم برامج مرتبطة بالتقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وشهد المركز الصيفي العلمي إقبالاً لافتاً على برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، الذي استقطب 42 مشاركاً مقابل 25 مستهدفاً، محققاً نسبة إنجاز بلغت 168%، كما قدم المركز الصيفي الثقافي 15 ورشة وبرنامجاً، استفاد منها 872 مشاركاً، وشملت مجالات التمثيل والخط العربي والرسم والكتابة الإبداعية واللغة العربية وتجويد القرآن الكريم والحرف التراثية.

وسجلت البرامج المجتمعية مشاركة 210 مستفيدين من الأطفال وكبار المواطنين، من خلال برامج صناعة وتزيين الكيك، وتعليم لغة الإشارة، والطباعة على القمصان، وأساسيات الرسم التشكيلي، كما نفذت الجهات الحكومية والخاصة 25 برنامجاً استفاد منها 980 مشاركاً، شملت مجالات الإعلام الإبداعي والذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي والضيافة الفندقية والابتكار وإعداد قيادات المستقبل.

وحظيت البرامج التطوعية والإنسانية بحضور فاعل، حيث استفاد 152 مشاركاً من خمس مبادرات ركزت على قيم العطاء والإحسان والمسؤولية المجتمعية، وواصل المركز الرياضي لأصحاب الهمم تقديم برامجه التخصصية، مستفيداً منها 318 مشاركاً ضمن أربعة برامج رياضية وفنية حققت المستهدفات المقررة بنسبة 100%.

وقال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات "صيفنا سعادة 2026"، إن نتائج الأسبوع الثاني تعكس التطور المتواصل في مستوى البرامج، وقدرتها على الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع، موضحاً أن تجاوز المستهدفات لا يُقاس بالأعداد وحدها، بل بجودة التجارب المقدمة ومدى إسهامها في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأضاف أن تنوع الفعاليات بين الذكاء الاصطناعي والرياضة والثقافة والتطوع والتراث والفنون، يعكس حرص البرنامج على تقديم تجربة صيفية متكاملة، تتيح لكل مشارك اكتشاف اهتماماته وتنمية قدراته ضمن بيئة آمنة ومحفزة تجمع بين التعليم والتفاعل والترفيه.

وأكد سعادته، أن مشاركة الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم تجسد البعد المجتمعي الشامل للبرنامج، وتترجم توجهات حكومة عجمان في تعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي، وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة والاستفادة.

واختتم سعادته تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية والفرق التنظيمية والمتطوعين، مثمناً جهودهم في تنفيذ البرامج والأنشطة، مؤكداً مواصلة العمل خلال الأسابيع المقبلة على تقديم محتوى متجدد ومبادرات نوعية تعزز المكتسبات المحققة وتلبي تطلعات المشاركين وأسرهم.

ويواصل "صيفنا سعادة 2026" ترسيخ مكانته كمنصة مجتمعية رائدة تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات النشء والشباب، وتعزيز جودة الحياة والشراكة المجتمعية انسجاماً مع رؤية حكومة عجمان.