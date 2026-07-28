7 لاعبين يمثلون "العين للشطرنج" في البطولة العربية للفئات السنية بالقاهرة

العين في 28 يوليو/وام/ أعلن نادي العين للشطرنج مشاركة 7 من لاعبيه في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية بالقاهرة خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

وذكر النادي في بيان له أن القائمة تضم ⁠حمدان آل علي تحت 12 عاما، وخليفة البلوشي تحت 16 عاما، ⁠وعبدالله آل شعيلي تحت 16عاما، ⁠ومحمد الشامسي تحت 20 عاما، ⁠وغيث النعيمي تحت 20 عاما، وأحمد يونس تحت 14 عاما، وزايد محمد آل علي تحت 10 أعوام، ويترأس البعثة عمر محمد عبد الله رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية.

وقال عبد الله راشد الراشدي نائب رئيس مجلس الإدارة إن المشاركة في البطولة محطة مهمة لخوض منافسات قوية مع نخبة اللاعبين على المستوى العربي وتأتي بعد النتائج المميزة للاعبي ولاعبات النادي في بطولات الإمارات للفئات السنية مؤخرا، مشيرا إلى أن اللاعبتين زينب المعمري وموزة الشامسي ستشاركان مع منتخبنا الوطني في بطولة الفتيات تحت 18 و20 عاما.