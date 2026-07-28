هيئة أبوظبي للتراث تستقطب زوار مهرجان الشيخ زايد الصيفي بتجارب تفاعلية

أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ تقدم هيئة أبوظبي للتراث حزمة متكاملة من الفعاليات والألعاب التراثية والشعبية في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، المقام حاليا بالوثبة ويستمر حتى أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة من الطلبة والزوار.

وأكدت الهيئة أن مبادراتها المتنوعة، وفعالياتها الشعبية تجسد دورها في إبراز الموروث الإماراتي، بأساليب مبتكرة تواكب الأجيال الجديدة، وتسهم في غرس القيم والهوية الوطنية في نفوسهم.

وأوضحت أن جناحها في المهرجان يتضمن ركن "المجلس" لتعلم فنون الضيافة والسنع الإماراتي، و"الميدان"، الذي يشمل التعرف على الفنون الأدائية الجماعية والفردية، والألعاب الشعبية للأولاد والبنات، بالإضافة إلى مسابقات عامة تتناول جوانب مختلفة من التراث الإماراتي، ومن ضمنها "ديرة الدرور".

ونوهت إلى ركن الفوايل حول المطبخ الإماراتي بطريقة ألعاب للتعلم واكتساب المعرفة، وركن الحرف اليدوية الإماراتية للأولاد والبنات بمختلف الأعمار، بما يسهم في ترسيخ القيم الوطنية المرتبطة بالتراث الإماراتي، وتعزيز التلاحم المجتمعي عبر أنشطة عملية تتيح للمشاركين التعرف على عناصر الموروث الأصيل بإسلوب تطبيقي وتفاعلي.

وأشارت إيمان الحمادي مدير مشروع في الهيئة إلى التجاوب الواسع مع الفعاليات الشعبية مثل حلقة "بنت الشيخ" "وشد الحبل"، والكرابي واليواني والقحيف والصقلة، وشبير شبير، بما يعزز الدور الأصيل للهيئة في المحافظة على الهوية الوطنية، وإبراز قيمة التراث الثقافي غير المادي باعتباره ركيزة أساسية في تعميق الهوية الوطنية، والاعتزاز بالإرث الحضاري للدولة عبر الأجيال المختلفة.