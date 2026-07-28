"دوري كابايان" لكرة السلة ينطلق السبت في دبي بمشاركة 100 فريق

دبي في 28 يوليو/وام/ ينطلق السبت المقبل "دوري كابايان لكرة السلة"، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب "عالم دبي للرياضة"، وتنظمه شركة "لولو للصرافة"، بمشاركة 100 فريق، في أكبر بطولة لكرة السلة مخصصة للجالية الفلبينية على مستوى الدولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن تنظيم البطولة يأتي انسجاماً مع مبادرة "فخورين بالإمارات" والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، في إطار دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تعزز التواصل بين أفراد الجاليات المقيمة في الدولة، وتوفر بيئة رياضية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتشجيع ممارسة النشاط البدني.

ويشارك في البطولة 100 فريق، يضم كل منها 15 لاعباً وإدارياً ومدرباً، على أن تتولى لجنة متخصصة تصفية الفرق واختيار 24 فريقاً للتأهل إلى المرحلة النهائية، التي تقام منافساتها على ملاعب "عالم دبي للرياضة" وصالة نادي "شباب الأهلي"، قبل تتويج أول بطل في تاريخ الدوري.