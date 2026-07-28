"شؤون أسر الشهداء" و"اقدر"، ينظمان "دورة مهارات الخطابة والإلقاء" بالشراكة مع كلية الشرطة

أبوظبي في 28 يوليو/ وام / نظم مكتب شؤون أسر الشهداء وبرنامج خليفة للتمكين "اقدر" في مجلس واحة الكرامة بأبوظبي، دورة تدريبية في مهارات الخطابة والإلقاء، استهدفت أبناء الشهداء، بالتعاون مع كلية الشرطة . ‎

تأتي هذه الدورة التي قدمتها الدكتورة هند السعدي ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تهدف إلى دعم أبناء الشهداء وتنمية قدراتهم الشخصية والقيادية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتركز على تنمية مهارات الخطابة والإلقاء لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن أفكارهم بثقة، والتأثير الإيجابي في الآخرين، وإعدادهم ليكونوا قيادات شابة مؤثرة. ‎

تضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة شملت مدخلاً إلى الخطابة والإلقاء، وبناء الخطاب، ومهارات الإلقاء الصوتية، ولغة الجسد، وإدارة القلق والخوف، والإقناع والتأثير، إلى جانب تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية ومحاكاة لمواقف واقعية، واختتم بإعداد وإلقاء خطابات قصيرة من قبل المشاركين. ‎