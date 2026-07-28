واشنطن في 28 يوليو/وام/ تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد خلال الشهر الحالي مع عودة أسعار الوقود للارتفاع في ظل التطورات الراهنة.

وذكر "معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية" أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال يوليو الجاري إلى 8ر90 نقطة مقابل 2ر92 نقطة خلال يونيو الماضي.

فيما تراجع مؤشر قياس ثقة المستهلكين في حالة الأعمال وسوق العمل الحالية بمقدار 6ر3 نقطة إلى 9ر114 نقطة وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي.

واستقر مؤشر ثقة المستهلكين في المستقبل على المدى القريب عند مستوى 7ر74 نقطة دون تغيير عن الشهر الماضي.

كانت ثقة المستهلكين قد شهدت تحسنا طفيفا خلال الشهر الماضي، بعد تراجع أسعار الوقود إلى حوالي 70ر3 دولار للجالون، مقابل أكثر من 50ر4 دولار للجالون في أواخر أبريل وأوائل مايو الماضيين لكنه تصاعد مجددا في بداية الشهر الحالي ليعود سعر

الوقود في الولايات المتحدة إلى الارتفاع مجددا وبلغ السعر اليوم إلى 10ر4 دولار للجالون وفقا لنادي السيارات الأمريكي (أيه.أيه.أيه).

/خلا/