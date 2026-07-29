أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ قاد مستشفى الكورنيش التابع لشركة "صحة"، دراسة رائدة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، تستهدف الارتقاء برعاية الأطفال الخدّج شديدي الولادة المبكرة، وتعزيز نتائجهم الصحية، والتصدي لأحد أخطر مضاعفات الولادة المبكرة المتمثل في مرض الرئة المزمن (CLD)، المعروف أيضاً باسم خلل التنسج القصبي الرئوي.

واعتمدت الدراسة، التي استندت إلى مراجعة بيانات سابقة، على تحليل حالات 161 رضيعاً وُلدوا قبل الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل، مقدمةً معطيات علمية مهمة بشأن النتائج السريرية وعوامل الخطر، إلى جانب تحديد فرص تطوير رعاية حديثي الولادة في دولة الإمارات وخارجها.

وأظهرت الدراسة أن متوسط وزن الولادة بلغ 885 ± 283 غراماً، ما يؤكد أن هذه الفئة تُعد من أكثر الفئات عرضة للمخاطر الصحية، كما أبرزت التزاماً راسخاً بأفضل الممارسات الطبية العالمية، إذ تلقت 95% من الأمهات العلاج بالستيرويدات قبل الولادة، فيما تلقى 84.5% من الأطفال علاج السورفاكتانت، وهما من التدخلات العلاجية الأساسية المعروفة بدورها في تحسين النتائج التنفسية للأطفال الخدّج.

وسجلت الدراسة معدل وفيات إجمالياً بلغ 9.3%، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً مقارنة بالمعايير العالمية للفئات المماثلة عالية الخطورة، كما رصدت توزيع درجات شدة مرض الرئة المزمن، حيث صُنفت 31.1% من الحالات على أنها خفيفة، و27.3% متوسطة، و11.2% شديدة.

وقال الدكتور إيهاب القادري، اختصاصي حديثي الولادة في مستشفى الكورنيش – صحة، إن كل طفل حديث الولادة يحمل مع أنفاسه الأولى بداية قصة جديدة من الأمل، مشيراً إلى أن الفريق الطبي يركز على حماية الرئات الهشة للأطفال الخدّج، ودعم نموهم وتطورهم، حتى يتمكنوا من مغادرة وحدة العناية المركزة وهم يتنفسون بصورة مستقلة، وهو ما يجسد إحدى أبرز ثمار الجهود الطبية والإنسانية التي يبذلها الفريق.

وكشفت نتائج الدراسة أن انخفاض وزن الولادة يمثل مؤشراً رئيسياً لزيادة شدة المرض، إذ احتاج الأطفال المصنفون ضمن الحالات الشديدة إلى فترات أطول من التهوية الاصطناعية والدعم بالأكسجين، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات، من بينها الإنتان، الأمر الذي يبرز أهمية تبني إستراتيجيات وقائية وعلاجية موجهة خلال المراحل المبكرة.

وأوضحت الدراسة أن مرض الرئة المزمن يصيب ما بين 30% و45% من الأطفال شديدي الخداج على مستوى العالم، ما يجعله أحد أبرز التحديات في مجال رعاية حديثي الولادة، كما توفر الدراسة بيانات محلية مهمة تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتسهم في دعم تدخلات علاجية أكثر دقة تستند إلى الأدلة العلمية.