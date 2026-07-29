أبوظبي تستضيف النسخة الـ 6 من بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة

أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، تنظيم النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، إحدى أبرز بطولات سباقات الحواجز والعقبات والتحمل على مستوى العالم، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026 في صحراء الوثبة بأبوظبي، بمشاركة نخبة الرياضيين والمحترفين وعشاق التحدي من مختلف دول العالم.

وتبني البطولة، من خلال إقامة فعالياتها للعام السادس على التوالي، على النجاحات المتتالية التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركة واسعة من الرياضيين والمنافسين من مختلف القارات.

وتشهد البطولة برنامجاً متنوعاً من السباقات والتحديات على مدار 4 أيام في صحراء الوثبة، حيث تنطلق المنافسات يوم 19 نوفمبر بإقامة سباقي «نيون نايت تشالنج» للسيدات لمسافة 5 كيلومترات و20 حاجزاً، فيما يقام السباق الثاني ضمن بيئة مغلقة تضمن أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف طاقم نسائي كامل ومن دون تغطية إعلامية أو تصوير.

وتتواصل المنافسات يوم 20 نوفمبر بإقامة سباق «أوبن نايت تشالنج» الليلي المفتوح للرجال والسيدات لمسافة 5 كيلومترات و20 حاجزاً، ليمنح المشاركين تجربة فريدة في أجواء الصحراء ليلاً.

ويشهد يوم 21 نوفمبر إقامة الحدث الرئيسي للبطولة، والمتمثل في بطولة العالم لسباق «بيست» لمسافة 21 كيلومتراً وأكثر من 30 حاجزاً، بمشاركة نخبة الرياضيين المتأهلين من فئات النخبة والفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في الفئة المفتوحة، فيما تقام في اليوم ذاته سباقات الناشئين لمسافات تتراوح بين 1 و3 كيلومترات، بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على خوض تجربة سباقات الموانع في بيئة تنافسية آمنة.

وتختتم البطولة يوم 22 نوفمبر بإقامة سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات يتضمن 25 حاجزاً، إلى جانب سباق بطولة العالم للتتابع للفرق، والتي تشهد مشاركة فرق مختلطة تضم ثلاثة متسابقين يمثلون دولتهم في واحدة من أكثر منافسات سبارتن إثارة وتنافسية.

كما يقام في اليوم ذاته سباق سبرينت 5 كيلومترات المفتوح، ما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لخوض تجربة سبارتن العالمية في صحراء الوثبة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن تجسد المكانة المتميزة التي تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، والثقة المتزايدة التي تحظى بها من قبل كبرى المؤسسات والجهات الرياضية الدولية.

وأعرب عن الفخر بمواصلة استضافة بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، والتي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تستقطب نخبة الرياضيين وعشاق التحدي من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذا الحدث يعكس ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية رائدة، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة البطولات العالمية.

وأضاف أن البطولة تنسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز المشاركة الرياضية ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم السياحة الرياضية واستقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة.

وتُعد بطولة العالم للسبارتن من أشهر بطولات سباقات الموانع والتحمل عالمياً، حيث تختبر قدرات المشاركين البدنية والذهنية عبر مسارات متنوعة تضم مجموعة من التحديات والعقبات المصممة لقياس القوة والسرعة والتحمل والعزيمة.

وتمثل صحراء الوثبة بمساراتها الرملية الفريدة أحد أبرز عوامل التميز التي تمنح البطولة طابعاً استثنائياً وتجربة تنافسية مختلفة عن بقية جولات سبارتن العالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة آلاف المشاركين والزوار من مختلف دول العالم، في حدث يجمع بين المنافسة الرياضية الرفيعة والتجربة الثقافية المميزة، بما يعزز مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وحققت النسخة الماضية من بطولة العالم للسبارتن نجاحاً لافتاً، بمشاركة أكثر من 6300 رياضي ورياضية من أكثر من 70 دولة، إلى جانب حضور جماهيري واسع، ما جسد النمو المتواصل للبطولة عالمياً، والإقبال المتزايد على المشاركة في منافساتها التي تجمع بين التحدي البدني والذهني وسط البيئة الصحراوية الفريدة في الوثبة بأبوظبي.