766.69 مليون درهم إيرادات "إي إس جي ستاليونز الإمارات" ونمو الأرباح 44% خلال النصف الأول

أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت اليوم، مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نمو إيراداتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 766.69 مليون درهم خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 44% إلى 166.30 مليون درهم.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الشركة اليوم، نمت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 47% لتبلغ 193.48 مليون درهم، ما يعكس استمرار الكفاءة التشغيلية، والانضباط في التنفيذ، وقوة محفظة أعمال المجموعة المتنوعة.

كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 263.64 مليون درهم، ونما إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 4.8 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 10% ليبلغ 3.2 مليار درهم.

ووفق البيان، جاء أداء المجموعة خلال النصف الأول مدفوعاً باستمرار التحسينات التشغيلية، وكفاءة تخصيص رأس المال، والمساهمات القوية من محفظة أعمالها المتنوعة، ولا سيما في قطاعي التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة، كما أسهمت مبادرات المجموعة المستمرة لتحسين محفظة أعمالها في تعزيز الربحية الإجمالية، مع الحفاظ على نهج منضبط في النمو والاستثمار.

وقال سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، إن أداء المجموعة يؤكد قوة محفظتها المتنوعة، وأهمية بناء أعمال تستند إلى مقومات راسخة للنمو على المدى الطويل، ومع مواصلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، تركز المجموعة على توسيع قاعدة أصولها، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، كما أن الفرص التي ترصدها في قطاعات أعمالها الرئيسة تمنحها أساساً قوياً لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

من جانبه قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، إن المجموعة استفادت خلال النصف الأول من الانضباط في التنفيذ، والتحسينات المستمرة في العمليات التشغيلية، والإدارة المدروسة لرأس المال عبر مختلف أعمالها، وقد أسهم قطاعا التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة، بشكل قوي في النتائج خلال هذه الفترة، فيما أسهمت محفظة أعمالها الأكثر كفاءة في تعزيز الربحية.

وأشار إلى أن المجموعة تركز على تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية للنمو، وتعزيز الكفاءة عبر مختلف أعمالها، والاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم النمو المستدام وتحقيق الأرباح.

وخلال النصف الأول، واصلت "إي إس جي ستاليونز الإمارات" تنفيذ مبادراتها ال‘ستراتيجية للنمو عبر محفظة أعمالها، وكان من أهمّ الإنجازات إطلاق مشروع "روتانا ريزيدنسز" في جزيرة الريم، بقيمة تطوير إجمالية تُقدّر بنحو مليار درهم.

وواصلت الشركات التابعة للمجموعة عبر مختلف محفظة أعمالها، تحقيق أداء تشغيلي وتجاري إيجابي، ما دعم النتائج المالية والأهداف ال‘ستراتيجية للمجموعة خلال هذه الفترة.

وأكدت الشركة تمتعها بمكانة قوية تمكنها من مواصلة الزخم والنمو وتحقيق الأرباح.