عجمان في 29 يوليو/ وام/ سجلت منظومة النقل في عجمان أكثر من 6,668,009 رحلات خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس دور منظومة النقل في دعم حركة التنقل داخل الإمارة وتوفير خيارات متنوعة للمتعاملين.

وشملت المؤشرات تسجيل 6,604,115 رحلة لمركبات الأجرة، و61,827 رحلة لحافلات النقل العام، إلى جانب 2,067 رحلة لخدمة العبرة خلال النصف الأول من العام.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه المؤشرات تعكس تكامل خدمات النقل في الإمارة، ودورها في تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة ومتعددة الخيارات.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل متابعة أداء خدمات النقل وتطويرها بما يواكب احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة التنقل، ودعم توجهات الهيئة نحو منظومة نقل أكثر تكاملًا واستدامة.