قائد الحرس الوطني والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي يبحثان تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين

أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ بحث سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وأحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، سبل ترسيخ التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم منظومة الأمن الوطني ويعزز الشراكة المؤسسية.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر قيادة الحرس الوطني، بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل تطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، ودعم حماية البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تعزيز أمن الطيران، وتأمين المنافذ الجوية، وضمان أمن وسلامة المسافرين، وتسهيل حركة السفر وفق أعلى المعايير الدولية.

واستعرض الجانبان عدداً من المبادرات وفرص التعاون الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية.