دبي للاستثمار تزيد تملكها في "كليمنصو الطبي دبي" إلى 100%

دبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت دبي للاستثمار عن استكمال استحواذها على 80% من أسهم مركز كليمنصو الطبي دبي، لترتفع ملكيتها من 20% إلى 100%.

نفذت هذه الصفقة عبر دبي للاستثمار الصناعي، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وبموجب هذه الصفقة، يصبح مركز كليمنصو الطبي دبي مملوكاً بالكامل من قبل المجموعة.

يقع مركز كليمنصو الطبي- دبي في مدينة دبي الطبية، ونجح منذ انطلاق عملياته عام 2020 في تعزيز مكانته كأحد أبرز مستشفيات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات، ويضم المركز أكثر من 100 سرير.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن ملكية دبي للاستثمار الكاملة لمركز كليمنصو الطبي دبي تمثل خطوة إستراتيجية تعكس ثقتها بالفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المركز كأحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الطبية المتخصصة في المنطقة، وتوفر الملكية الكاملة للشركة قدرة أكبر على تسريع خطط النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة، والاستثمار في القدرات الطبية والتقنيات الحديثة التي تساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.