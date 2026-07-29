دبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري، عن إطلاق تعاون إستراتيجي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتمكينهم من شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، ضمن محفظة إعمار للتطوير من المجمّعات السكنية في دبي.

ويستهدف التعاون توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة تتيح لهم الحصول على موافقة مبدئية للتمويل العقاري، كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم.

وسيتمكن العملاء المؤهلون، بموجب هذه الحلول الجديدة لتمويل العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار.

وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة اثني عشر شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم.