دبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 229.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 217.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 865.9 مليون دولار مقابل 843.6 مليون دولار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، ارتفاع هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب إلى 26.6% مقارنة مع 25.7%، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة 12.7% مقارنة مع 13.3% في الفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 594 مليون دولار مقارنة مع 659 مليون دولار.

وبحسب النتائج، بلغ إجمالي أصول الشركة 16.005 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، فيما تراجعت صافي القروض والاقتراضات إلى 9.798 مليار دولار مقارنة مع 10.228 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.376 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى مستوى قياسي بلغ 1202% مقارنة مع 277% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.61 مرة، وارتفعت نسبة الديون غير المضمونة إلى 89.4% مقارنة مع 87.8%.

وعلى صعيد الأعمال التشغيلية، استحوذت الشركة على 18 طائرة، وباعت 39 طائرة، ووقعت 114 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، فيما بلغ عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في أسطولها 638 طائرة، كما سجل قسم الهندسة نحو 720 ألف ساعة عمل محجوزة وأنجز 142 فحصاً خلال النصف الأول من العام.

وأعلنت الشركة خلال هذه الفترة اتفاقية مع "بلاكستون للائتمان والتأمين" لإطلاق منصة الاستثمار المشترك طويلة الأجل "إكواتور"، التي تستهدف استثمارات سنوية في الطائرات بقيمة 1.6 مليار دولار، إضافة إلى اتفاقية مع "نيوبرغر" لإطلاق منصة "موستانغ"، التي تستهدف استثمارات في الطائرات بقيمة 6 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن النصف الأول من عام 2026 شكّل مرحلة مفصلية في مسيرة الشركة، مع الإعلان عن الاستحواذ على شركة "ماكواري إيرفاينانس المحدودة"، إلى جانب تأسيس برنامجين طويلَي الأجل للاستثمار المشترك مع مؤسسات مالية عالمية رائدة، متوقعاً أن تضيف هذه البرامج أصولاً جديدة من الطائرات بقيمة تقارب 15 مليار دولار إلى إجمالي أسطول الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على "ماكواري إير فاينانس"، ستقدم الشركة خدماتها لأكثر من 175 عميلاً من شركات الطيران في 75 دولة، من خلال أسطول يضم نحو ألف طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب.