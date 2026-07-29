شرطة أبوظبي تنظم الملتقى الاستراتيجي لشركاء إدارة المرافق وصيانة المباني

أبوظبي في 29 يوليو/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في قطاع المالية والخدمات الملتقى الاستراتيجي للشركاء في قاعة المربعة بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة في إدارة المرافق وصيانة المباني، وحضور أكثر من 70 من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص.

وأكد اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يواكب التوجهات المستقبلية لشرطة أبوظبي.

وأوضح أن الملتقى يأتي تجسيدًا لحرص شرطة أبوظبي على بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق للحوار حول متطلبات العقود القادمة، واستعراض أبرز التطورات في مجالات الصيانة وإدارة المرافق، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات التقنية المتسارعة وما توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار من حلول وفرص تسهم في تطوير الخدمات.

واستعرض المختصون في إدارة المشاريع الهندسية أبرز المستجدات المرتبطة بعقود الصيانة، بما في ذلك المتطلبات الفنية ومعايير التقييم، من خلال حوار مباشر أتاح للشركات المشاركة الاطلاع على التوجهات المستقبلية وطرح آرائهم ومقترحاتهم ، بحضور العميد محمد البريك العامري نائب مدير قطاع المالية والخدمات وعدد من الضباط.