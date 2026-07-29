338 مليون درهم صافي أرباح الواحة كابيتال خلال النصف الأول بنمو 62%

أبوظبي في 29 يوليو /وام/ حققت "شركة الواحة كابيتال" صافي أرباح بقيمة 338 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي دخل الشركة 479 مليون درهم خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 13.9 مليار درهم.

وارتفعت الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة إلى نحو 8.5 مليار درهم، بعد تسجيل صافي تدفقات تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي خلال الفترة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، إذ يعكس نمو صافي الأرباح متانة منصتها الاستثمارية المتنوعة وكفاءة نهجها في تخصيص رأس المال وقدرتها على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها طويلة الأمد، مؤكداً أن التنويع يظل أحد الركائز الأساسية لنموذج أعمال الشركة، بما يوفر المرونة للتعامل مع مختلف ظروف السوق واقتناص الفرص الاستثمارية، في ظل مركز مالي قوي وسيولة مرتفعة.

من جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة، إن ركائز أعمال الشركة الثلاث واصلت تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول رغم التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن "الواحة للاستثمار" استقطبت رؤوس أموال من أطراف ثالثة تجاوزت 300 مليون دولار ليرتفع إجمالي الأصول المدارة إلى أكثر من 3 مليارات دولار، فيما تضاعف صافي دخل وحدة "الاستثمارات الخاصة" ثلاث مرات على أساس سنوي ليبلغ 114 مليون درهم، بالتزامن مع مواصلة "الواحة لاند" توسعة منصتها للعقارات الصناعية واللوجستية.

وواصلت "الواحة لاند" تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها للنمو، عبر تطوير أصول صناعية ولوجستية إضافية بمساحة تقارب 225 ألف متر مربع، باستثمارات رأسمالية تتجاوز 500 مليون درهم، بما يعزز محفظة الأصول القابلة للتأجير ويدعم نمو الدخل المتكرر على المدى الطويل، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التطوير حسب الطلب والاستفادة من معدلات الإشغال المرتفعة وعقود الإيجار طويلة الأجل مشيرة إلى أنها واصلت تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد.