الشارقة في 29 يوليو/وام/ استضافت دائرة الشارقة الرقمية، بالتعاون مع نادي شمس للذكاء الاصطناعي التابع لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي"، و ذلك ضمن جهودها لتطوير مهارات كوادرها ، وتعزيز قدرتهم على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بجودة المخرجات.

ركزت الورشة على مجالات الإعلام والتسويق والتصميم وسبل تنمية معارفهم ومهاراتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة المحتوى، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة.

وقالت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، إن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد على جاهزية الكفاءات القادرة على توظيفه بفاعلية في بيئة العمل، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للموظفين يعد أولوية لضمان الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير الأداء، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأكدت حرص الدائرة على بناء بيئة عمل تواكب التطورات التقنية، من خلال الاستثمار في تنمية القدرات الرقمية لموظفيها، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، التي تركز على بناء حكومة أكثر جاهزية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين الكفاءات الحكومية من توظيف التقنيات الناشئة بما يدعم استدامة التحول الرقمي.