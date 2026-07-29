أبوظبي في 29 يوليو/وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى عن تطوير برامج إعداد اللاعبين واللاعبات عبر اعتماد مشاركتهم في الملتقيات الدولية، لتأهيلهم وفق أفضل الممارسات العالمية، استعدادا للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية لموسم 2026-2027.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، انطلاق برنامج التأهيل للاعبين ناصر الكعبي، وأحمد العولقي، وراشد العلوي، وسالم العلوي، بإشراف مدرب المسافات حسين دراج في جمهورية إثيوبيا لمدة شهر والذي يتضمن تجارب معايشة ومشاركات في منافسات، لاكتساب المهارات، وتطوير القدرات.

وأوضح أن برنامج التأهيل متواصل حاليا في أديس أبابا بمجمع "قرية يايا" العالمي للإعداد والتدريب لعدائي المسافات الطويلة وأشار إلى مشاركة فاطمة الحوسني، لاعبة قذف القرص ودفع الجلة، في ملتقى تأهيل دولي بجمهورية سلوفينيا من 28 يوليو إلى 28 أغسطس المقبل، وسط بيئة احترافية متخصصة، والاحتكاك بمدارس تدريبية متقدمة، وزميلتها سلمى المري مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً بمدينة يوجين في ولاية أوريغون الأمريكية من 5 إلى 9 أغسطس المقبل.