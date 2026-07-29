الفجيرة في 29 يوليو/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج الرياضية في اكتشاف وصقل وتطوير المهارات الرياضية للناشئة واليافعين، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم، بما يسهم في إعداد وتمكين أجيال موهوبة ترتقي بقطاع الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للنسخة السادسة من برنامج "أجيال المستقبل"، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية في مقرّه، بمشاركة 1200 منتسب ضمن سبع رياضات قتالية هي التايكواندو، والجودو، والمبارزة، والمصارعة، والملاكمة، والجوجيتسو، والكاراتيه.

وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف البرامج والمبادرات الرياضية الهادفة والتي تسهم في تطوير واستثمار القدرات والمواهب الرياضية في المجتمع.

وأشاد سموه خلال زيارته بمستوى التنظيم والإقبال الكبير على البرنامج، وما يتيحه من بيئة رياضية متكاملة تسهم في تنمية تحقيق أفضل المخرجات التدريبية والتطويرية.

وكرّم سموه أولياء الأمور المتميزين، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على الانتظام في البرنامج، واختُتمت الزيارة بصورةٍ جماعيةٍ لسموه مع اللاعبين والمتطوعين وموظفي نادي الفجيرة للفنون القتالية.

يأتي برنامج "أجيال المستقبل"، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية برعاية سمو ولي عهد الفجيرة، ضمن مبادرات صيف الفجيرة الهادفة إلى استقطاب الناشئة، وتنمية مهاراتهم في مختلف أنواع الفنون القتالية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، و نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.