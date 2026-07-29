3.756 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" في النصف الأول

أبوظبي في 29 يوليو/وام/ حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 3.756 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28%.

وسجل المصرف صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 4.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو القوي في التمويلات، وجودة الأصول، وتنوع مصادر الدخل، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثاني بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول و10% مقارنة بالربع الثاني من 2025 لتصل إلى 2.214 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات "أبوظبي الإسلامي" 9% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 6.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة باستمرار النمو في قطاعات الأعمال الرئيسية.

وارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 14% إلى 4.1 ملياردرهم، فيما زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 3% إلى 2.4 مليار درهم، مشكلاً 37% من إجمالي الإيرادات.

وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن تجاوز أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى يمثل يمثل إنجازا بارزا في مسيرة نموه، ويعكس قوة علامته التجارية وثقة المتعاملين ومتانة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن "أبوظبي الإسلامي" يواصل تحقيق مستويات ربحية تعد من بين الأعلى في القطاع، مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية وجودة أصول راسخة وزخم نمو مستدام عبر مختلف الأعمال.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن نتائج النصف الأول تعكس جودة واستدامة أرباحه والنهج المتوازن في إدارة المخاطر والانضباط في تنفيذ رؤية 2025.

واستقطب المصرف نحو 125 ألف متعامل جديد خلال النصف الأول من العام، بما دعم نمو حجم الأعمال، وتوسع الميزانية العمومية، واستمرار تنويع مصادر الإيرادات.

وارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 17% على أساس سنوي ليبلغ 304 مليارات درهم بنهاية يونيو 2026، متجاوزاً حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.