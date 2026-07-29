اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي السبت المقبل

أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو 2026 وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، والمقررة إقامتهما في مبادلة أرينا بأبوظبي من 1 إلى 9 أغسطس المقبل، مع دخول الأعمال التنظيمية مرحلتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.

وتفتتح كأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً المنافسات في الأول من أغسطس، على أن تتواصل بطولة العالم عبر برنامج متتابع يشمل مختلف الفئات العمرية، ويتولى الاتحاد الدولي الإشراف على البطولة، بينما يدير اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عمليات الاستضافة والتنظيم بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.

وأنهت اللجان التنظيمية والفنية واللوجستية خطط التشغيل الخاصة بالبطولة، فيما تركز المراجعات الأخيرة على جاهزية مناطق المنافسات والإحماء، وإجراءات التسجيل والوزن، ومسارات حركة الرياضيين والحكام والوفود، إلى جانب مرافق الجمهور والإعلام والخدمات الطبية والأمنية.

وجرى إعداد برنامج تشغيلي يومي يواكب طبيعة المنافسات وانتقالها بين الفئات المختلفة، مع تحديد دقيق لمسؤوليات فرق العمل وآليات التنسيق والاستجابة السريعة، لضمان انتظام الجداول وانسيابية الحركة في مختلف مرافق البطولة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن خطة تشغيل البطولة بنيت على دراسة رحلة كل مشارك منذ وصوله إلى مبادلة أرينا وحتى مغادرته، مع تحديد واضح لمسارات الحركة ونقاط الخدمة ومسؤوليات فرق العمل، وقد أنجزت اللجان جميع المراحل الأساسية، وتتركز الجهود حالياً على المراجعات الميدانية واختبارات الجاهزية الأخيرة.

وأضاف أن الخبرة التنظيمية لا تظهر في المشهد العام وحده، بل في التفاصيل التي تمنح اللاعبين والمدربين والحكام والإعلاميين والجمهور تجربة سهلة ومنظمة.. وحرصنا على أن تعمل جميع الفرق ضمن منظومة واحدة قادرة على التعامل بسرعة وكفاءة مع متطلبات كل يوم من أيام البطولة، والحفاظ على أعلى مستويات الدقة طوال فترة المنافسات.

وأوضح أنهم ينظرون إلى البطولة بوصفها تجربة متكاملة تبدأ قبل انطلاق النزال وتستمر بعد انتهائه، حيث منحنا مرافق الجمهور والخدمات المصاحبة والأنشطة العائلية اهتماماً كبيراً، حتى يحظى كل زائر بتجربة ثرية وممتعة طوال وجوده في موقع الحدث.

من جهة أخرى كشفت اللجنة المنظمة عن عودة "الحي الرياضي" المصاحب للبطولة، بعد النجاح الذي حققه في فعاليات سابقة، ليمنح الجمهور والعائلات مساحة تفاعلية تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة، وتوسع تجربة الحضور إلى ما هو أبعد من متابعة النزالات.