القاهرة في 29 يوليو/وام/ اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على التوسع في حقوق النقل الجوي بين البلدين بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز التعاون في قطاع الطيران والربط الجوي بين البلدين الشقيقين.

وقع الاتفاق في هذا الصدد كلٌ من سعادة سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني؛ وسعادة الكابتن سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية على هامش النسخة الحادية عشرة من أسبوع الإيكاو الإفريقي المنعقد في القاهرة .

يؤسس الاتفاق لإطار مرحلي يتيح التوسع التدريجي في خدمات النقل الجوي بين البلدين، بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ويوفر فرصاً جديدة للناقلات الجوية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا التفاهم يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي، وسيسهم التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي في دعم قطاع الطيران، وتعزيز السياحة والاقتصاد والاستثمار، ودعم الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

من جانبه قال معالي الدكتور سامح أحمد الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، إن هذا التفاهم يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطيران المدني، وسيسهم في تعزيز الربط الجوي، والاستجابة للنمو المتزايد في الطلب على خدمات النقل الجوي، وترسيخ مكانة البلدين محورين رئيسيين للطيران في المنطقة.

وبدوره قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي يعكس مستوى الثقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويؤسس لإطار متوازن يدعم النمو المستدام لخدمات النقل الجوي، ويعزز الربط الجوي، ويوفر فرصاً أكبر للناقلات الجوية والمسافرين في كلا البلدين.

وقال سعادة الكابتن سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، إن هذا التفاهم يعكس التعاون البنّاء بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، ورؤيتهما المشتركة لتطوير قطاع نقل جوي حديث وآمن ومستدام، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي ويعزز كفاءة خدمات النقل الجوي.