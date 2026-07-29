برنامج شامل لتجديد وتأهيل نظام التهوية النفقية بمترو دبي

دبي في 29 يوليو / وام / نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، المشغّل لمترو وترام دبي، برنامجاً شاملاً لتجديد وتأهيل نظام التهوية النفقية في جميع المحطات الأرضية والمرافق التابعة لها على الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، بهدف تعزيز كفاءة النظام وتحسين جودة الهواء ودعم سلامة شبكة المترو على المدى الطويل.

يشمل البرنامج تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل متكاملة لمكونات نظام التهوية، بما يسهم في رفع جاهزيته التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للأصول، ويعكس جهود الهيئة في تطبيق معايير عالمية للسلامة والاستدامة وجودة الخدمات عبر شبكة مترو دبي.

وقال داوود الرَّئيس، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «يتضمن البرنامج أربعة مسارات عمل رئيسة هي استبدال محركات التردد المتغيّر (VFD)، والإصلاح الشامل للمُخَمِّدات (ممتصات الصدمات)، واستبدال المشغّلات، والإصلاح الشامل للمراوح..ويركّز البرنامج حالياً على إعادة تأهيل المُخَمِّدات عبر عملية دقيقة تشمل الفحص التفصيلي، والتنظيف العميق، والتزييت، والإصلاح أو الاستبدال، يليها اختبار وظيفي شامل للتأكد من حالة المُخَمِّدات وعودتها إلى التشغيل المستقر، مما يُطيل ذلك من كفاءتها وعمرها الافتراضي».

وأضاف الرَّئيس أن الهيئة نفذت حملتها الشاملة خارج ساعات الذروة وأثناء المناوبات الليلية لضمان تسريع عمليات الصيانة، دون التأثير على العمليات التشغيلية للمترو، مما يؤكد الالتزام المؤسسي بالسلامة واستدامة الأصول وجودة الخدمات التشغيلية، إلى جانب توفير تنقل أكثر سلاسة وأماناً لمرتادي المترو