الفجيرة في 29 يوليو/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الطالب راشد أحمد راشد الظنحاني، الأول على مستوى الدولة في الثانوية العامة - مدارس التكنولوجيا التطبيقية "مسار العلوم المتقدمة".

وهنّأ سموه الطالب راشد أحمد راشد الظنحاني على تفوقه، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الأكاديمية القادمة.

وأكّد سموه أهمية دعم الطلبة المتفوقين، وتمكينهم في مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوفير البيئة الداعمة للتميز والابتكار، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما اطّلع سموه على إنجازات الطالب راشد الظنحاني العلمية، وحصوله على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الدولي للبرمجة 2025، والميدالية الذهبية في مهارات الإمارات 2025، إلى جانب مشاركاته وتميزه في مسابقات الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي.

وعبّر الطالب راشد أحمد الظنحاني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال واهتمامه بتحفيز الطلبة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يشكل دافعًا لمواصلة التميز في مسيرته العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.