"مدن القابضة" تحقق 2.2 مليار درهم صافي أرباح و9.2 مليار درهم إيرادات خلال النصف الأول

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / حققت مجموعة "مدن القابضة" نتائج مالية وتشغيلية لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم، وإيرادات قياسية بقيمة 9.2 مليار درهم بنمو 40% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ إلى 65.4 مليار درهم، بما يعزز وضوح الرؤية للإيرادات المستقبلية ويؤكد متانة مركزها المالي واستدامة نموها.

وسجلت المجموعة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3 مليارات درهم، وصافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم، فيما ارتفعت، باستثناء البنود غير المتكررة المسجلة خلال العام الماضي، الأرباح المعدلة بنسبة 18% وصافي الربح بنسبة 23% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 32.6%، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتغيرات في مزيج الأعمال.

وحافظت المجموعة على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مستندة إلى رصيد نقدي متاح بلغ 8.6 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة ملتزم بها بقيمة 1.5 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية عالية لتمويل مشاريع النمو المستقبلية، مع مواصلة إدارة الميزانية العمومية بنهج متحفظ، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.18 مرة.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ إلى 65.4 مليار درهم، لتتضاعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسجل نمواً بنسبة 42% منذ نهاية السنة المالية 2025، فيما شكلت مشاريع التطوير في دولة الإمارات ومصر نحو 95% من إجمالي الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ، ما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وواصل قطاع العقارات ترسيخ مكانته باعتباره المحرك الرئيس لأرباح المجموعة، مدعوماً باستمرار الإنجاز في مشاريع التطوير الكبرى ذات المخططات المتكاملة، حيث بلغت المبيعات العقارية 26 مليار درهم في أبوظبي ومصر وإسبانيا، مدفوعة بالإطلاق القياسي لمشروع "الحديريات جولف إستيتس"، إلى جانب بيع جميع وحدات مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، بما يعكس استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية عالية الجودة في أبوظبي.

وتواصل الزخم القوي في مشروع "وادي يم" في مصر مع إطلاق مراحل جديدة، وفي مشروع "لا زاغاليتا" السكني الفاخر في إسبانيا.

وحقق قطاع الفعاليات والتموين والسياحة أداءً تشغيلياً مرناً، مدعوماً بالمساهمة الكاملة لمجموعة "أرينا" بعد استحواذ "مدن" عليها في مايو 2025، إضافة إلى الاستحواذ الأخير على شركة "برودكشن إيليمنتس إنك"، وذلك رغم تباطؤ الطلب السياحي خلال الفترة.

كما واصلت قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات تعزيز قاعدة الإيرادات المتكررة للمجموعة، مدفوعة بارتفاع العائدات الإيجارية، واستمرار ارتفاع معدلات الإشغال، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، بما انعكس على مختلف فئات الأصول.

وسجلت الاستثمارات الدولية تقدماً لافتاً، إذ حققت المجموعة أول مساهمة في الأرباح من مشروع "ويلينغتون لايف ستايل بارتنرز" في ولاية فلوريدا الأمريكية، وبدأت أعمال الإنشاء في مشروع "هاربورسايد 4" المشترك بمدينة جيرسي، فيما تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع "2 فينسبري أفينيو" في لندن بوتيرة متقدمة، مع إحراز تقدم في أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية في البرجين.

وشهد قطاع الضيافة تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي بفضل الإدارة المدروسة للإيرادات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والتقدم في تطبيق نموذج المالك والمشغل، إلى جانب تنويع مصادر الطلب خلال فترات تراجع السياحة الدولية، بما يعكس قوة نموذج أعمال القطاع ومكانة علاماته التجارية.

وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح المجموعة في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل وتحويل طموحاتها إلى قيمة مستدامة، مؤكداً أن قوة نموذج أعمالها وكفاءتها التشغيلية تدعمان مسيرة النمو المستدام.

وأضاف أن "مدن" تواصل، من خلال منظومة أعمال متنوعة وحضور دولي متنامٍ، توسيع نطاق أعمالها وترسيخ حضورها العالمي، بما يحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمستثمرين والعملاء، ويسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وأكد سعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة "مدن القابضة"، أن المجموعة واصلت تحقيق نمو سنوي في الإيرادات والأرباح، مشيراً إلى أن الأداء الاستثنائي لقطاع العقارات رسخ مكانة "مدن" كأكبر مطور عقاري في أبوظبي من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول، وهو ما تجسد في تسجيل مشروع "الحديريات جولف إستيتس" أعلى قيمة مبيعات لمشروع سكني عند الإطلاق في دولة الإمارات، بإجمالي 13 مليار درهم خلال أيام قليلة.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، إن الإيرادات المستقبلية المتوقعة من الأعمال المتراكمة والبالغة 65.4 مليار درهم، إلى جانب الأصول الجديدة المدرة للدخل التي تدخل حيز التشغيل، توفر دعماً قوياً لآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن "مدن" ستواصل خلال النصف الثاني من العام والتطلع إلى عام 2027 وما بعده، تعزيز زخم النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط والتركيز على تنفيذ خططها وتحقيق مستهدفاتها.