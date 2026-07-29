مجلس موهوبين الفجيرة يعزز مهارات تأليف القصص لدى الشباب

الفجيرة في 29 يوليو/ وام / نظّم مجلس موهوبين الفجيرة التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالشراكة مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ودار راشد للنشر، ورشة متخصصة بعنوان "مواهب في تأليف القصص"، بهدف تنمية مهارات المواهب الوطنية في الكتابة الإبداعية، وتعزيز قدراتهم في بناء القصة وصياغتها وفق أسس فنية وإبداعية.

وتضمنت الورشة محاور متخصصة في فنون تأليف القصص، إلى جانب استعراض تجارب ملهمة لعدد من الموهوبين في هذا المجال، الذين شاركوا الحضور رحلتهم مع الكتابة، وأبرز محطات نجاحهم، والتحديات التي واجهوها، بما أتاح للمشاركين الاستفادة من خبراتهم واكتساب مهارات عملية تسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية.

وتأتي الورشة ضمن جهود جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في توفير برامج تخصصية تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الوطنية، وبناء بيئة محفزة للإبداع، وتعزيز ثقافة القراءة والكتابة، بما يدعم تنمية الكفاءات الإبداعية ويثري المشهد الثقافي في الدولة.