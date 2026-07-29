نهيان بن زايد يشهد حفل تخريج مجندي الدفعة الـ"24" من برنامج الخدمة الوطنية الملتحقين بوزارة الداخلية

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، حفل تخريج مجندي الدفعة الرابعة والعشرين من برنامج الخدمة الوطنية الملتحقين بوزارة الداخلية، وذلك بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة، والعميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، وعدد من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، وأهالي وأسر المجندين.

وأقيم الحفل في ميدان القرية التدريبية لقوات الأمن الخاصة بمنطقة سيح المهب، حيث تضمنت مراسم التخريج عروضاً عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون، وأظهرت ما اكتسبوه من مهارات ميدانية وقدرات بدنية وانضباط عسكري، إلى جانب جاهزيتهم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات بكفاءة واحترافية، كما شمل التخريج عروضاً وفرضيات أمنية متنوعة.

واستعرض الخريجون سيناريوهات لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية الكبرى، تضمنت تنظيم وإدارة الحشود، وتأمين المداخل والمخارج، والتعامل مع الأجسام المشبوهة، إضافة إلى تطبيقات عملية لمواجهة أعمال الشغب والسيطرة عليها.

وجاء حفل التخريج ضمن ترتيبات هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بعد أن أتم المجندون برنامجهم التدريبي التخصصي في كلية الشرطة بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، وإدارة التأهيل الشرطي في العين التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي تضمن تدريبات ميدانية ومحاضرات نظرية في تخصصات مختلفة.