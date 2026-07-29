أبوظبي في 29 يوليو/ وام / أعلن نادي أبوظبي للشطرنج اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 28 يوليو الحالي إلى 5 أغسطس المقبل.

وذكر النادي، في بيان له، أن القائمة تضم حميدان الزعابي، وراشد أبوبكر الحميري، وعبدالله الرميثي فئة 18 عاماً، وفهد عبدالعزيز آل علي، فئة 16 عاماً، وسلطان الحوسني، فئة 14 عاماً، وحامد الدماسي فئة 10 أعوام، وحمد العفيفي فئة 8 أعوام، وميرة العيدروس فئة 18 عاماً، والريم الحمادي وروضة العفيفي فئة 14 عاماً، ومريم القبيسي، وميرة الرميثي فئة 12 عاماً.

وأشار إلى أن البعثة غادرت إلى القاهرة أمس، برئاسة منصور التميمي، بجانب الجهاز الفني المؤلف من المدرب جورجيا سيباشفيلي والمدربة ماريا جيفورجيان.