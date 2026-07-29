عمان في 29 يوليو/ وام / بحث العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مستجدات الأوضاع الإقليمية وأكدا أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني شدد على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها.

-خلا-.