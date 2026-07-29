مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك يلتقي رئيس بالاو ويبحث تعزيز التعاون

نغيرو لمود في 29 يوليو/ وام / زار عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، جمهورية بالاو في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع دول المحيط الهادئ وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى مبعوث وزير الخارجية فخامة سورانجيل ويبس، رئيس جمهورية بالاو، الذي أكد عمق العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وحرص بلاده على مواصلة تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

ونقل شحادة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة ويبس، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب شحادة عن شكر دولة الإمارات لجمهورية بالاو على تضامنها مع الدولة إزاء الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق علاقات الصداقة والثقة المتبادلة، وشدد على حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقات والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده بما يرتقي بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الشراكة مع دول المحيط الهادئ.

من جانبه، حمّل الرئيس ويبس مبعوث وزير الخارجية تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام.

وتناول اللقاء أيضاً الاستعدادات الجارية لاستضافة بالاو اجتماعات منتدى جزر المحيط الهادئ "PIF" حيث تم التأكيد على أهمية المنتدى كمنصة رئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي، فضلاً عن بحث سبل تعزيز دور الإمارات كشريك موثوق في دعم أولويات التنمية المستدامة لدول المحيط الهادئ، عبر التعاون في مجالات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وفي ذات الإطار، تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدول الجزرية الصغيرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.