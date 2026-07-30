73 في المئة من فنادق كوبا تغلق أبوابها

هافانا في 30 يوليو /وام/أغلقت ثلاثة أرباع فنادق كوبا أبوابها وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بشلل شبه تام جراء العقوبات الأميركية ونقص الوقود .

وذكر رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو ، ان سبع سلاسل دولية تدير حوالى نصف الغرف الفندقية، غادرت الجزيرة ،موضحا أن نحو 73 في المئة من الفنادق أغلقت أبوابها، وأن قرابة 25 ألف عامل باتوا في وضع صعب.

وتعتبرالسياحة ثاني أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة في كوبا، إذ كانت توظف أكثر من 300 ألف شخص قبل تفاقم الأزمة هذا العام. وبعد إعلان هافانا في فبراير الماضي نقصا في وقود الطائرات، علّقت شركات طيران كندية وروسية وأوروبية رحلاتها إلى الجزيرة.

-خلا-