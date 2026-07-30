بكين في 30 يوليو /وام/ تسعى الصين إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع المستويات في عام 2025.

و بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تحدد الخطة الوطنية لتغير المناخ التي أصدرتها بشكل مشترك هيئات حكومية متعددة بما فيها وزارة الإيكولوجيا والبيئة ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأهداف المناخية الرئيسية لفترة الخطة الخمسية الـ 15 (2026-2030).

و بحسب الخطة ستحرز الصين خلال الفترة المذكورة مزيدا من التقدم في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف تتمثل في الوصول إلى ذروة الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.

وذكرت الخطة أن الصين ستعزز رصد ومراقبة غازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون وتطوير القدرة على خفض الانبعاثات بـ 30 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

و فيما يتعلق بخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، ستنفذ الصين نظام رقابة مزدوجا لكل من إجمالي انبعاثات الكربون وكثافة الكربون، وتسريع تطوير نظام جديد للطاقة، وتوسيع استخدام الطاقة غير الأحفورية، وتعزيز ذروة استهلاك الفحم والنفط.

-خلا-