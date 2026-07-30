ريو دي جانيرو في 30 يوليو /وام/ لقي خمسة أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام.

وفوجئ سكان ريو دي جانيرو بهبوب رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة قبيل ذروة الازدحام المروري، ما أدى إلى اقتلاع عشرات الأشجار وتقطّع السبل بآلاف الأشخاص إثر توقف خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في المدينة عن العمل تماما.

كما تأثرت العمليات في العديد من المطارات الرئيسية في ريو دي جانيرو وساو باولو.

-خلا-