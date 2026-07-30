"الإحسان الخيرية" تنجز 8 مبادرات إنسانية ومجتمعية ضمن "صيفنا إحسان"

عجمان في 30 يوليو/ وام/ تواصل جمعية الإحسان الخيرية حضورها المجتمعي البارز من خلال حملتها الصيفية "صيفنا إحسان"، والمدرجة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، حيث أنجزت الجمعية تنفيذ 8 مبادرات إنسانية ومجتمعية شاملة.

​وتشمل المبادرات، "عطاء الإحسان 1" لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المتعففة، و"إحسانهم حياة" لتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى بمدينة الشيخ خليفة الطبية، و"روشن الإحسان 3" لتجهيز السلال الغذائية للأسر المتعففة، و"رعاية وإحسان 4" لإهداء الكسوة لكبار المواطنين، ومبادرة "سقيا طيور 5" لحماية البيئة والرفق بالحيوان، إلى جانب "إحسان يقدم 6" لتوزيع الوجبات على المصلين، و"سقيا وإحسان 7" لتخفيف حر الصيف عن العمال، ومبادرة "نبرد عليهم 8" لتوفير الأجهزة الكهربائية للمنازل المستحقة.

​وأكد الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، أن للعمل الخيري أثراً عميقاً في تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر روح التكافل، مشيراً إلى أن الجمعية تركز على إدماج الأجيال الناشئة في قلب هذه المبادرات ميدانياً.

وقال إن زرع قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في نفوس أبنائنا منذ الصغر هو استثمار حقيقي في المستقبل، حيث يساهم الاحتكاك المباشر بالفئات المستحقة في بناء جيل واع يستشعر النعم، ويدرك أهمية تقديم العون لكبار المواطنين، والعمال، والأسر المتعففة، مما ينعكس إيجاباً على قوة المجتمع وتماسكه.

وأكد أن الجمعية ستواصل مسيرتها نحو العمل الخيري، من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية، لزيادة رقعة المستفيدين، للمساهمة في إيجاد مجتمع آمن مطمئن يشد بعضه بنيان بعض.