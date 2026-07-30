"سكون للتأمين" تسجّل 3.8 مليار درهم أقساطاً مكتتبة خلال النصف الأول

دبي في 30 يوليو/ وام/ أعلنت شركة سكون للتأمين، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 3.8 مليار درهم، بنمو نسبته 12% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، كما قفزت نتائج خدمات التأمين بنسبة 68% لتصل إلى 241 مليون درهم.

وجاءت النتائج، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة، مدفوعةً بنمو الأقساط، وتحسن نتائج الاكتتاب، واستقرار العوائد الاستثمارية.

وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 160.2 مليون درهم، في مؤشر على متانة المحفظة الاستثمارية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات دخل مستقرة.

وفي ضوء هذه النتائج، نمت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 39% لتبلغ 302.8 مليون درهم، بفضل التحسن الملحوظ في نتائج الاكتتاب وثبات الأداء الاستثماري.

وحافظت سكون على مركز مالي قوي، إذ ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 3.53 مليار درهم، كما سجلت الشركة نسبة ملاءة مالية استثنائية بلغت 260%، مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي البالغ 100%.

وتواصل الشركة الاحتفاظ بتصنيف ائتماني بدرجة "A" من وكالة ستاندرد آند بورز، ودرجة "A2" من وكالة موديز.

وقال حمد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2026 تجسد متانة أعمالها الأساسية، ونجاح نهجها القائم على الانضباط في التنفيذ، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة بالتوازي مع تعزيز الربحية، مستفيدين من قوة نتائج الاكتتاب واستقرار العوائد الاستثمارية، وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل العمل على الارتقاء بتجربة العملاء، وتسريع تطوير قدراتها الرقمية، وتحقيق نمو مستدام يخلق قيمة طويلة الأجل.