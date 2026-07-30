"شروق" تثري وجهاتها وشواطئها بـ 50 فعالية ضمن برنامج صيفي مجتمعي

الشارقة في 30 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن برنامج صيفي مجتمعي يضم أكثر من 50 فعالية وتجربة تُقام عبر وجهاتها في مختلف أنحاء الإمارة على مدى سبعة أسابيع خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وتشمل مجموعة من البرامج للنشاط البدني والصحة المجتمعية وأنشطة تعليمية للأطفال وعروضاً حية وتجارب مرتبطة بالطبيعة والتراث.

ويأتي البرنامج ضمن مساهمة الهيئة في مستهدفات "عام الأسرة 2026" من خلال توفير تجارب تجمع أفراد الأسرة في أنشطة مشتركة وتعزز التواصل بينهم وتشجع على تبني أنماط حياة نشطة تدعم تعلم الأطفال عبر الفضول والتجربة والمشاركة.

ويمنح امتداد البرنامج على مدى سبعة أسابيع وتوزعه بين عدد من مناطق الإمارة الأسر مرونة أكبر للمشاركة، فيما يسهم انتظام الفعاليات وتنوعها في تشجيع العودة إلى الوجهات وترسيخ حضورها بوصفها جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع ومساحات للتواصل والتعلم والنشاط.

ويستضيف كل من "شاطئ الحيرة" و"شاطئ خورفكان" برنامجاً مجتمعياً يضم 28 جلسة للنشاط البدني بإشراف متخصصين ويستهدف مختلف الفئات العمرية، ويعكس اختيار الشاطئين توجه الهيئة نحو تفعيل الواجهات البحرية بوصفها مساحات عامة تدعم الصحة المجتمعية وجودة الحياة.

وضمن المسار الرياضي للبرنامج تطلق "شروق" بدءا من 15 أغسطس حتى 5 سبتمبر أربعة سباقات جري مسائية في "القصباء" و"واجهة المجاز المائية".

وتستضيف "القصباء" خلال الفترة من 10 حتى 27 أغسطس "مخيم الاستكشاف الصيفي" المخصص للأطفال واليافعين من 7 إلى 15 عاماً ويتدرج المخيم عبر ثلاثة مسارات تبدأ بالاكتشاف والمغامرة ثم تنتقل إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتُختتم بالقيادة والمهارات الإعلامية وريادة الأعمال، كما يستضيف مسرح القصباء عرض "غولديلوكس والدببة الثلاثة" المخصص للأطفال والعائلات.

وفي "واجهة المجاز المائية" تقدم "حديقة الألعاب المائية" و"بيت المرح للأطفال" برنامجاً يضم 14 أمسية عائلية على مدى سبعة أسابيع وتشمل عروضاً حية ومتنقلة وأنشطة تفاعلية.

ويمتد البرنامج إلى الوجهات الطبيعية والأثرية التابعة للهيئة من خلال تجارب تعليمية تفاعلية في "جزيرة النور" و"منتزه مليحة الوطني".

وتستضيف "جزيرة النور" برنامجاً صيفياً للأطفال حتى نهاية سبتمبر ويتضمن ثلاث محطات تفاعلية تعرّف الأطفال إلى موضوعات مرتبطة بالطبيعة والفنون والزراعة والاستدامة من خلال أنشطة تطبيقية.

وفي "منتزه مليحة الوطني" تتعرف العائلات إلى التراث الطبيعي والأثري للشارقة من خلال تجارب تتيح استكشاف الأحافير ومراقبة النجوم وزيارة المتحف والتعرف إلى أحد أبرز المواقع الطبيعية والأثرية في دولة الإمارات.

ويكتمل البرنامج عبر وجهات "شروق" التي تجعل من التنوع الجغرافي للإمارة جزءاً من التجربة الصيفية للعائلة من الواجهات الساحلية إلى محميات أشجار القرم والكثبان الرملية والمناطق الجبلية والأحياء التراثية.

ففي قطاع الضيافة وضمن محفظة "مجموعة الشارقة للضيافة" يتيح كلٌّ من "نُزل الرفراف" و"نُزل الرياحين" و"واحة البداير" و"نجد المقصار" للعائلات إقامات وسط محميات أشجار القرم والكثبان الرملية والمناطق الجبلية والمواقع التراثية التي تستمد طابعها من هوية المكان وخصوصيته.

وفي منطقة "قلب الشارقة" يقدم "فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة" إلى جانب جناح السراي و "بيت خالد بن إبراهيم" تجربة ضيافة قائمة على إعادة توظيف البيوت التراثية والحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة بما يربط الإقامة المعاصرة بذاكرة المكان وهويته.

ويمتد الحضور الصيفي لـ"شروق" عبر محفظة أوسع من الوجهات تضم "حدائق المنتزه" و"قلب الشارقة" و"بيت الحكمة" و"واجهة كلباء المائية" و"حدائق الرحمانية" و"جزيرة العلم".