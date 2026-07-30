دبي في 30 يوليو/ وام/ أعلنت شركة أمانات القابضة، اليوم، عن إستراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وحظيت الإستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، لترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مدعومةً بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.

وترتكز الإستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول.

وفي إطار هذه الإستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.

وتعكس سياسة توزيعات الأرباح، وفق البيان الصحفي الصادر عن الشركة، ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل.

وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة.

كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%.

تستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

وتستهدف خارطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة.

وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعزز إستراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إن إعلان اليوم لا يقتصر على الكشف عن إستراتيجية جديدة فحسب، بل يجسّد طموح أمانات للعقد المقبل، فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، واليوم، تمتلك الشركة القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نموها.

من جانبه قال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، إن الإستراتيجية التي اعتُمدت اليوم توفر خارطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات، وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحت الشركة في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح أنهم حددوا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية وإستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار يتخذ.