دبي في 30 يوليو/ وام/ أطلق مركز طيران الإمارات الهندسي، برنامج "استوديو مستقبل المواد"، الذي يتيح لطلاب الجامعات على مدى ستة أسابيع ابتكار استخدامات جديدة للمواد المستخرجة من الطائرات الخارجة من الخدمة، وتحويلها إلى منتجات عملية ومبتكرة.

ويتولى قسم إعادة التدوير في المركز قيادة البرنامج، الذي يوفر منصة تجمع الطلاب بخبراء ومتخصصين في قطاع الطيران للعمل على تحديات واقعية مستمدة من قلب الصناعة.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين، وتزويدهم بخبرات عملية تسهم في إعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في قطاع الطيران.

وشارك في النسخة الأولى 23 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة الشارقة.

وبدأ البرنامج بجلسة تعريفية وجولة شاملة في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي، التقى خلالها الطلاب عدداً من القيادات التنفيذية، واطلعوا عن قرب على عمليات صيانة أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك الفحوصات الدورية الخفيفة والشاملة، إلى جانب زيارة الورشة المتخصصة في إعادة تدوير مواد الطائرات وتحويلها إلى منتجات جديدة.

وسيعمل الطلاب خلال الأسابيع الستة التالية على توظيف ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة لإعادة استخدام مواد الطائرات، كما ستقدم لهم فرق مركز طيران الإمارات الهندسي التوجيه والدعم خلال مختلف مراحل توليد الأفكار وتطوير التصورات والنماذج الأولية.

ويختتم البرنامج بمعرض نهائي يقدم خلاله الطلاب أفكارهم ونماذجهم الأولية لمنتجات مصنوعة من مواد الطائرات المعاد توظيفها.

وتنفذ طيران الإمارات أحد أضخم برامج تحديث الأسطول في قطاع الطيران، باستثمار تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، ويشمل تحديث 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على امتداد أسطولها.

وفي إطار البرنامج، تستفيد طيران الإمارات من المواد التي تُزال من الطائرات خلال عمليات التحديث، وتعيد توظيفها ضمن مبادرات تنفذها بالكامل فرق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي.

ويعمل فريق متخصص على تحويل هذه المواد إلى منتجات مصنوعة يدوياً بعناية، بما يحد من الهدر ويمنحها دورة حياة جديدة.

ويأتي "استوديو مستقبل المواد" امتداداً لجهود طيران الإمارات في هذا المجال، ومن أبرزها مجموعة "Aircrafted by Emirates" محدودة الإصدار، التي تضم تشكيلة من حقائب السفر والحقائب الشخصية والإكسسوارات المصنوعة من مواد مستخرجة من طائرات طيران الإمارات.

كما تشمل هذه الجهود مبادرة "Aircrafted KIDS"، التي تستخدم الأقمشة وغيرها من المواد المستخرجة خلال برنامج تحديث الأسطول في صناعة حقائب ظهر يدوية للأطفال، وحتى اليوم، تبرعت طيران الإمارات بأكثر من 4000 حقيبة ظهر لأطفال في 11 دولة.