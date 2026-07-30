العين في 30 يوليو/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لـ "العين للرطب"، مساء أمس "الأربعاء"، أسماء الفائزين بمسابقتي "الخنيزي" و"بومعان" ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى يوم غد الجمعة في "الصاروج بارك" بمدينة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وسط مشاركة واسعة من المزارعين وحضور كبير من الجمهور.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين على مسرح المهرجان، حيث أسفرت نتائج مسابقة الخنيزي عن فوز خليفة سهيل علي ربيع المزروعي بالمركز الأول، وحل مطر علي مفتاح الشامسي ثانياً، وجاء ورثة علي مبارك سلطان العرياني في المركز الثالث.

وفي مسابقة بومعان، فازت قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وحل مصبح سالم سعيد سالم المرر ثانياً، وجاءت ميرة علي مرشد المرر في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقتي الخنيزي وبومعان 15 جائزة لكل مسابقة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.

واستقبل المهرجان أمس 920 كيلوجراماً من الرطب في مسابقتي الفرض والزاملي، قدمها 92 مشاركاً، وتوزعت على 184 مخرافة.

وبلغت مشاركات الفرض 640 كيلوجراماً قدمها 64 مشاركاً في 128 مخرافة، فيما استقبلت مسابقة الزاملي 280 كيلوجراماً من 28 مشاركاً في 56 مخرافة، وسيتم إعلان نتائج المسابقتين وتكريم الفائزين مساء اليوم.