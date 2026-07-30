الشارقة في 30 يوليو/ وام/ أكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل، تمثل إحدى أهم المحطات في أجندة الاتحاد لما تحققه من مكاسب فنية وتطويرية على مستوى الفئات السنية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشباب والناشئين يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الاتحاد لبناء مستقبل الشطرنج العربي.

ونوه بالحضور العربي الكبير لمنافسات البطولة، الذي يؤكد المكانة التي وصلت إليها عاماً بعد آخر، ويعكس حرص الاتحادات العربية على منح لاعبيها فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات في واحدة من أهم البطولات المخصصة للفئات السنية.

وأوضح أن البطولة لا تهدف فقط إلى التنافس على الألقاب، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف فنية وتربوية بعيدة المدى، لافتا إلى أنها تمثل مدرسة حقيقية لاكتشاف المواهب وتمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس شطرنج متنوعة، فضلا عن أنها تساعد الأجهزة الفنية على تقييم مستويات اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة وهو ما يجعلها محطة أساسية في مسيرة إعداد أبطال المستقبل.

وأشار الشيخ خالد بن حميد القاسمي إلى أن الاتحاد العربي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير الفئات السنية، من خلال تنظيم البطولات والبرامج الفنية والدورات التدريبية بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، مؤكداً أن ما تشهده البطولة من مستويات فنية متميزة يعكس التطور الكبير الذي حققته العديد من الدول العربية في مجال إعداد اللاعبين.

وأعرب عن ثقة الاتحاد بأن هذه البطولة ستشهد بروز العديد من المواهب العربية الواعدة التي ستكون نواة للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع جميع الاتحادات الوطنية لتوفير أفضل بيئة لتطوير اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في تعزيز مكانة الشطرنج العربي على الساحتين القارية والدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

ووجه الشيخ خالد القاسمي شكره إلى معالي جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، على دعمه الكبير لاستضافة البطولة، وحرص الوزارة على توفير جميع الإمكانات التي ساهمت في إخراج الحدث بصورة مشرفة، مثمنا جهود الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة وجميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين على التنظيم المتميز، وهو ما يعكس الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في تنظيم واستضافة البطولات العربية والدولية.

وتشهد منافسات البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين مشاركة 18 دولة وأكثر من 400 لاعب ولاعبة، يتنافسون في مختلف الفئات العمرية في واحدة من أكبر البطولات العربية المخصصة لاكتشاف وصقل المواهب.