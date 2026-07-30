شرطة الشارقة تطلق مبادرة لفحص مقطورات الصيادين

الشارقة في 30 يوليو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة لصيادي الأسماك وبمشاركة الشريك الإستراتيجي تسجيل – إينوك مبادرة لفحص المقطورات الخاصة بأعضاء الجمعية في موقف المقطورات بمنطقة الممزر وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الأعطال الفنية من خلال التأكد من جاهزية المقطورات وصلاحيتها للاستخدام الآمن على الطريق.

وتستمر المبادرة على مدى يومين مستهدفة فحص ما يقارب 200 مقطورة حيث تشمل عمليات الفحص التأكد من سلامة الإطارات وأنظمة المكابح والإضاءة ووسائل التثبيت إلى جانب تقديم الإرشادات التوعوية للصيادين حول أهمية الفحص الدوري والصيانة الوقائية بما يضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ويحد من الأعطال والحوادث المرتبطة بالمقطورات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المبادرة تأتي في إطار نهجها القائم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير جودة ومرونة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة المرورية لاسيما للمركبات والمقطورات المستخدمة في الأنشطة المهنية بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة على طرق الإمارة.

ودعت شرطة الشارقة جميع أصحاب المقطورات إلى الحرص على إجراء الفحص الدوري والالتزام بالصيانة الوقائية والتأكد من استيفاء المقطورات للاشتراطات الفنية وتسجيلها قبل استخدامها، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة يمثل ركيزة أساسة للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.