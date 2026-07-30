"نقل عجمان" تدرب 2640 سائقاً ومشرفاً خلال النصف الأول من 2026

عجمان في 30 يوليو/ وام / أعلنت هيئة النقل بعجمان عن تدريب وتأهيل 2640 متدرباً من الكوادر التشغيلية من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة العاملين، وتعزيز مستوى الجاهزية، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وبلغ عدد المتدربين من سائقي مركبات الأجرة 970 متدرباً، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية لسائقي مركبات الأجرة 333 دورة، بما يعكس حرص الهيئة على تطوير مهارات السائقين وتعزيز جاهزيتهم التشغيلية.

كما شملت المؤشرات تدريب 767 متدرباً ضمن الدورات التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى 903 متدربين ضمن دورات مشرفي الحافلات المدرسية، دعماً لمنظومة النقل المدرسي وتعزيزاً لمعايير السلامة والالتزام أثناء تقديم الخدمة.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن التدريب والتطوير يمثلان أحد المحاور الرئيسية في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الاستثمار في تأهيل الكوادر يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز جاهزية العاملين وفق أفضل الممارسات.

وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير برامجها التدريبية بما يواكب متطلبات العمل واحتياجات مختلف الخدمات، وبما يدعم جاهزية السائقين والمشرفين، ويعزز تجربة المتعاملين ومستوى السلامة وجودة الأداء.