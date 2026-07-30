الشارقة في 30 يوليو/ وام / كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي اليوم خمسة فائزين ببرنامج "لأننا نهتم" تقديراً لمساهماتهم في تقديم مقترحات ساهمت في تطوير تجربة المسافرين وذلك ضمن إحدى المبادرات الرئيسة التي أطلقتها الهيئة لإشراك المسافرين في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مطار الشارقة.

ويمثّل برنامج "لأننا نهتم" منذ انطلاقه في 2009 منصةً فعّالة لجمع آراء المسافرين ومقترحاتهم بما يعكس التزام الهيئة بالابتكار وتعزيز مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين وفي عامه السابع عشر يواصل البرنامج دوره المحوري في مواءمة خدمات المطار مع تطلعات المسافرين وترسيخ ثقافة التعاون بين المطار والمتعاملين.

وأكد الدكتور أحمد الحمودي مدير إدارة خدمة المتعاملين في الهيئة أن برنامج "لأننا نهتم" يجسد التزام الهيئة بتعزيز مشاركة المسافرين في تطوير تجربة السفر من خلال تحويل آرائهم ومقترحاتهم إلى مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة وقد أصبح البرنامج منصة رئيسية للتواصل مع المسافرين وقناة فاعلة لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات واقعية تنعكس على مختلف مراحل رحلة السفر بدءاً من وصول المسافر إلى المطار حتى مغادرته بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة السفر وفق أعلى معايير التميز.

ويواصل مطار الشارقة اعتماد نهجٍ شاملٍ لجمع آراء المسافرين من خلال استبيانات الرضا المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة التي يجريها فريق تجربة المسافرين داخل المطار ويسهم هذا النهج المزدوج في فهم احتياجات المسافرين بشكلٍ دقيق ودعم التحسين المستمر للخدمات المقدمة.