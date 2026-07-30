"الاتحادية للضرائب" تحصل على جائزة "ساب العالمية للابتكار"

دبي في 30 يوليو/ وام/ حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة "ساب العالمية للابتكار" لعام 2026 في فئة "الخدمات المُتميِّزة" عن تطبيقها لضريبة الشركات عبر منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.

ونجحت الهيئة في الحصول على أعلى تقييم بين 182 جهة عالمية تنافست للحصول على الجائزة في فئة "الخدمات المُتميِّزة" لتسريع نتائج الأعمال من خلال الاستخدام الفعَّال لأنظمة "ساب" التابعة لشركة "ساب - إس إيه بي - SAP" العالمية المُتخصِّصة في الحلول البرمجية المُبتكرة، والتطبيقات المؤسسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال.

وتسلَّم سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الجائزة العالمية خلال استقباله لمُمثلي شركة "ساب - إس إيه بي - SAP" في مقر الهيئة بدبي بحضور السيد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة، وعدد من المسؤولين بالهيئة والشركة المانحة للجائزة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذا الإنجاز الجديد يعكس الدور المهم المحوري لمنصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية المُتكاملة التي أطلقتها الهيئة قبل أكثر من ثلاث سنوات، ويتم تطويرها بصفة متواصلة بأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الضريبي، بالتعاون مع شركة "إنفينيو - Invenio" العالمية لحلول الأعمال المُتخصِّصة في مجال الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُعد المنصة نموذجاً يُحتذى به للارتقاء المُستدام بجودة الخدمات المُقدَّمة للمُتعاملين، وتُتيح عشرات الخدمات الرقمية المُتنوعة بما فيها النظام الشامل لضريبة الشركات الذي يتخطى عدد المُسجَّلين فيه 742 ألف مُسجَّل، مما يُمكِّن المُتعاملين من إدارة عملياتهم الضريبية بآليات تتميز بالدقة، وسرعة الإنجاز، والكفاءة والشفافية.

وقال سعادة عبدالعزيز الملا، إن الفوز بهذه الجائزة المهمة جاء نتيجة جهود فريق عمل الهيئة، والسعي المتواصل لتطوير الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار بجميع قطاعات العمل.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للضرائب تنتهج استراتيجية شاملة للابتكار تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، والارتقاء المُتواصل بالخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة للمُتعاملين، وذلك بالمحافظة على بيئة مؤسسية محفِّزة للأفكار الإبداعية لدعم مسيرة التميّز بما يتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، بالمُساهمة بمُبادرات متنوعة بإجراءات فعَّالة لتسريع إنجاز الخدمات، وتخفيض مُتطلبات تنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من التسهيلات لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، للمساهمة في أن تكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

وأكد عبدالله البستكي أن حصول الهيئة الاتحادية للضرائب على هذه الجائزة العالمية يعكس المستوى المرتفع لجودة الخدمات المُقدَّمة للخاضعين لضريبة الشركات عبر منصَّة "إمارات تاكس" بأحدث التقنيات التي تتميز بالمرونة، والديناميكية، والقابلية للتوسُّع المُستمر بأعلى مستويات الكفاءة، مما عزز ثقة المُتعاملين بنظام ضريبة الشركات، بمُعالجة المُعاملات عالية الحجم بنسبة نجاح تصل إلى 99.5%، فيتم إنجاز مُعالجة أعداد كبيرة من الإقرارات في فترات الذروة بدقة وكفاءة كبيرة، بالإضافة إلى تكامُل خدمات النظام مع الخدمات الحديثة المُقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى.

من جانبه، قال آلان هانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيو - Invenio"، إن هذه الجائزة تُجسد ما يُمكن تحقيقه عندما تتضافر الرؤية والتعاون والتنفيذ على نطاق واسع.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن منصة "إمارات تاكس" تشهد عمليات تطوير وتحديث مُستمرة بما يُواكب خطط التطوير والتوسع المتواصل في خدماتها، حيث يمكن تنفيذ الإجراءات المُتعلقة بضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، وغيرها عبر المنصة، بحلول مُبتكرة تُمكِّن المُتعاملين من الوصول بسهولة إلى خدمات الهيئة من أي مكان وفي أي وقت سواء فيما يتعلق بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من الإجراءات الضريبية.

وأشارت إلى أن الفوز بجائزة "ساب العالمية للابتكار" جاء ثمرة للتعاون البناء المُستمر بين الهيئة الاتحادية للضرائب وشركة "ساب - إس إيه بي - SAP" وشركة "إنفينيو - Invenio" العالميتين، الذي يُعد نموذجاً للشراكات الفاعلة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في بيئة عمل مؤسسية متميزة مرتفعة الإنتاجية.