ياس مول يستضيف النسخة الخامسة من مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية

أبوظبي في 30 يوليو/ وام / يستضيف ياس مول النسخة الخامسة من مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية خلال الفترة من 31 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل، مقدماً مجموعة من التجارب التفاعلية والفعاليات الترفيهية المخصصة لمختلف الفئات العمرية.

ويقام المهرجان هذا العام بمفهوم جديد يحمل عنوان "عوالم الألعاب المتعددة"، لينتقل بالزوار إلى تجربة غامرة تتجاوز منصات الألعاب التقليدية، من خلال مجموعة من العوالم التفاعلية المصممة لتناسب مختلف الاهتمامات والأعمار.

ويضم المهرجان مناطق مخصصة لألعاب بلايستيشن وإكس بوكس وألعاب الكمبيوتر ونينتيندو سويتش، إلى جانب أجهزة محاكاة السباقات، وألعاب الأركيد، وطاولات الهوكي الهوائي، ومجموعة من الألعاب التفاعلية التي تقدم تجارب متنوعة لمحبي الألعاب.

كما تشهد الفعالية عودة "مسابقات الأزياء التنكرية"، التي تُقام خلال الفترة من الأول إلى الثامن من أغسطس الجاري، حيث يحظى المشاركون بفرصة تجسيد شخصياتهم المفضلة من عالم الألعاب والأنمي والقصص المصورة والأفلام، واستعراض إبداعاتهم على المسرح ضمن عروض ومسابقات رقص، للتنافس على الفوز ببطاقات هدايا مقدمة من "الدار".