خورفكان في 30 يوليو/ وام / اختتمت فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير"، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح المركز الثقافي بخورفكان، بحضور عدد من المسؤولين وشركاء النجاح والمنتسبين وأولياء الأمور.

واستعرض الحفل أبرز محطات البرنامج، وقدم منتسبو البرنامج عرضا مميزا في لعبة الكاراتيه، عكس ما اكتسبوه من مهارات وانضباط وثقة بالنفس.

وجاءت النسخة الحالية من البرنامج، التي أقيمت خلال الفترة من 6 يوليو إلى 30 يوليو 2026، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، وبناء جيل واعٍ ومبدع يجمع بين المعرفة والهوية الوطنية وممارسة الرياضة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة تسهم في تنمية مهارات الأبناء وصقل مواهبهم.

وشهد الحفل تكريم المتميزين في برنامج "عطلتنا غير"، والفائزين في نظام النقاط، والمتميزين في الألعاب الرياضية، والفائزين في مسابقة “قرآني حياتي”، والفائزين في مسابقة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تكريم شركاء النجاح والمتطوعين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح البرنامج.

وأكد خالد مراد، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، أن النسخة الحالية من "عطلتنا غير" حققت أهدافها في توفير بيئة صيفية آمنة وجاذبة تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، وتسهم في تنمية مهارات المشاركين، وتعزيز قيمهم، واكتشاف مواهبهم، مشيراً إلى أن النجاح الذي تحقق جاء ثمرة الدعم المستمر من مجلس الشارقة الرياضي، والتعاون المثمر مع مختلف الشركاء، والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والمتطوعون طوال فترة البرنامج.

وأضاف أن البرنامج عكس رؤية نادي خورفكان في الإسهام بتحقيق تطلعات وأهداف مجلس الشارقة الرياضي، من خلال تقديم برامج نوعية تستثمر أوقات فراغ الأبناء، وتعزز ممارسة الرياضة، وتنمي قدراتهم، وترسخ لديهم القيم الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والعطاء وخدمة المجتمع.